Шимкив обвинил секретариат Кабмина в затягивании внедрения 4G

Секретариат КМУ нашел коррупционные риски в проекте постановления НКРСИ о 4G. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы АПУ Дмитрий Шимкив.



Заместитель главы Администрации Президента, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив обвинил секретариат Кабинета Министров в затягивании подписания проголосованного Кабмином постановления о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и План использования радиочастотного ресурса Украины, предполагающего возможность использования технологии LTE-Advanced (4G).

Об этом Шимкив заявил на своей странице в Facebook.

"Шел 86-й день ожидания подписания проголосованного Кабмином постановления, о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и План использования радиочастотного ресурса Украины. Что же находится в этом постановлении? Говорят, там секретариат Кабмина нашел "коррупционные риски", - написал замглавы АП.

Шимкив подчеркнул, что выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 4G вместе с возможностью использования других радиотехнологий в конкретных полосах возможна исключительно на конкурентной основе (в том числе на конкурсной или тендерной основе) при условии освобождения этих частот существующими пользователями и по результатам исследований.

"Ну и где здесь коррупционный риск? Значительно больше "коррупционный риск" - в затягивании процесса принятия этих изменений. Почему? Потому что кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а затем торговать этой полосой и/или ввести LTE в этой полосе без конкурса", - отметил он.

Шимкив акцентировал на том, что проект данного постановления появился еще в декабре 2016 года, а 9 февраля 2017 года на правительственном комитете под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива его согласовали. При этом, в выводах Министерства юстиции в графе "Антикоррупционная экспертиза" было отмечено, что коррупциогенные факторы в данном постановлении отсутствуют.

"Были лишь частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, которые касались технических вопросов. 14 февраля 2017 г. постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений. И вот на 86 день после голосования. Максим Нефедов должен изучить "коррупционные риски" постановления ... Верим в Макса!" - добавил он.

Напомним, в июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине. По данным властей, есть 8 компаний, готовых финансировать работы по развитию технологии 4G в Украине.

Ранее Шимкив прогнозировал, что Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации проведет тендер по продаже лицензии на 4G-частоты до июля 2017 года. Шимкив считает чрезвычайно важным проведение тендера на 4G-частоты до 2018 года для привлечение в государственный бюджет 6,5 млрд гривен.