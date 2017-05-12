Финансовые новости
- |
- 12.05.17
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Шимкив обвинил секретариат Кабмина в затягивании внедрения 4G
07:48 12.05.2017 |
Заместитель главы Администрации Президента, секретарь Национального совета реформ Дмитрий Шимкив обвинил секретариат Кабинета Министров в затягивании подписания проголосованного Кабмином постановления о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и План использования радиочастотного ресурса Украины, предполагающего возможность использования технологии LTE-Advanced (4G).
Об этом Шимкив заявил на своей странице в Facebook.
"Шел 86-й день ожидания подписания проголосованного Кабмином постановления, о внесении изменений в Национальную таблицу распределения полос радиочастот и План использования радиочастотного ресурса Украины. Что же находится в этом постановлении? Говорят, там секретариат Кабмина нашел "коррупционные риски", - написал замглавы АП.
Шимкив подчеркнул, что выдача лицензий на пользование радиочастотным ресурсом с использованием 4G вместе с возможностью использования других радиотехнологий в конкретных полосах возможна исключительно на конкурентной основе (в том числе на конкурсной или тендерной основе) при условии освобождения этих частот существующими пользователями и по результатам исследований.
"Ну и где здесь коррупционный риск? Значительно больше "коррупционный риск" - в затягивании процесса принятия этих изменений. Почему? Потому что кому-то очень хочется продлить свою лицензию на определенную полосу частот без конкурса, а затем торговать этой полосой и/или ввести LTE в этой полосе без конкурса", - отметил он.
Шимкив акцентировал на том, что проект данного постановления появился еще в декабре 2016 года, а 9 февраля 2017 года на правительственном комитете под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива его согласовали. При этом, в выводах Министерства юстиции в графе "Антикоррупционная экспертиза" было отмечено, что коррупциогенные факторы в данном постановлении отсутствуют.
"Были лишь частично учтены замечания от Минобороны и Генштаба, которые касались технических вопросов. 14 февраля 2017 г. постановление КМУ голосуют без замечаний и выступлений. И вот на 86 день после голосования. Максим Нефедов должен изучить "коррупционные риски" постановления ... Верим в Макса!" - добавил он.
Напомним, в июле 2015 года президент Петр Порошенко подписал указ о начале работы по внедрению технологии 4G в Украине. По данным властей, есть 8 компаний, готовых финансировать работы по развитию технологии 4G в Украине.
Ранее Шимкив прогнозировал, что Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации проведет тендер по продаже лицензии на 4G-частоты до июля 2017 года. Шимкив считает чрезвычайно важным проведение тендера на 4G-частоты до 2018 года для привлечение в государственный бюджет 6,5 млрд гривен.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: Нового главу НБУ могут назначить к сентябрю
|НБУ не дал обвалить курс доллара на межбанке 11 мая
|Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев
|Почему террористы обостряют ситуацию на Приазовье
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина намерена обжаловать решение суда Лондона по долгу перед РФ в начале июня - Минфин
|"Нафтогаз" в мае ожидает решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку с "Газпромом"
|Цена золота растет 12 мая на фоне ослабления доллара
|Нефть продолжает дорожать 12 мая на позитивных данных о снижении запасов в США
|Шимкив обвинил секретариат Кабмина в затягивании внедрения 4G
|Цены на нефть 11 мая продолжают подниматься в четверг, Brent торгуется у $51 за баррель
|ОПЕК снизила нефтедобычу в апреле на 18 тыс. б/с к марту - до 31,73 млн б/с, Саударавия начала рост добычи - отчет
Это интересно
|Что делал в космосе секретный американский самолет X-37B?
|Amazon представила смарт-динамик Echo Show с поддержкой видеозвонков и воспроизведения видео YouTube
|Times: братья Индуйя с $21 млрд возглавили список богатейших резидентов Великобритании
|Tesla будет использовать видеоролики, записанные ее электромобилями, для улучшения системы автопилота
|Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрд
|Google работает над новой операционной системой под названием Fuchsia
|Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании