МВФ и ЕБРР подтвердили прогноз рост ВВП Украины в 2017г на уровне 2%

Международный валютный фонд (МВФ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердили прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2017 году на уровне 2%, сообщается в обзорах этих учреждений, обнародованных в четверг.

МВФ, как и ранее, ожидает рост экономики Украины в 2018 году на 3,2%, тогда как ЕБРР прогнозирует рост на уровне 3%.

МВФ также подтвердил свой прогноз инфляции в Украине на уровне 10% в 2017 году, на уровне 7% - в 2018 году. При этом он несколько улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса в текущем году до 3,6% с 3,7% ВВП, прогнозируемых после четвертого пересмотра программы EFF, в следующем году - до 2,9% с 3% ВВП.

ЕБРР отмечает стабилизацию украинской экономики в 2016 году и переход к умеренному восстановлению, поддерживаемому внутренним спросом и низкой базой сравнения. В то же время внешние прямые инвестиции, кредитование и госрасходы на инфраструктурные объекты остаются слабыми.

Кроме того, обращают внимание аналитики банка, основную долю экспорта Украины, как и ранее, составляют сырьевые товары, что ставит страну в зависимость от волатильности цен на сырьевых ранках.

По оценкам аналитиков ЕБРР, в краткосрочной перспективе негативное влияние на рост ВВП и платежный баланс страны будет оказывать транспортная блокада неконтролируемых территорий (НКТ), что уже отразилось снижением промышленного производства в Украине по итогам первого квартала 2017 года на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

ЕБРР ожидает, что дефицит сводного госбюджета, с учетом дефицита НАК "Нафтогаз Украины", в 2017 году возрастет до 3% ВВП с 2,3% в 2016-м.