ГФС увеличила сбор акцизного налога на 26% до 1,1 млрд гривен в апреле

Государственная фискальная служба (ГФС) увеличила сбор акцизного налога с произведенных в Украине товаров на 26% до 1,1 млрд гривен в апреле.

Об этом говорится в сообщении ГФС со ссылкой на слова начальника Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова, передают Українські Новини.

Также отмечается, что в течение апреля крупные налогоплательщики обеспечили поступление 18,5 млрд гривен налоговых поступлений в госбюджет, что на 9%, или на 1,4 млрд гривен больше аналогичного периода прошлого года.

Плановый показатель по налогу на прибыль перевыполнен в 2,1 раза, или на 500 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не планирует инициировать повышение акцизов на алкогольную продукцию до конца 2017 года.

Государственная фискальная служба инициирует введение минимальных цен на табачные изделия.