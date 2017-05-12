НБУ 10 мая перечислил в госбюджет второй транш прибыли в 5 млрд гривен

Национальный банк 10 мая перечислил в госбюджет второй транш прибыли в 5 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В среду, 10 мая 2017 года, Национальный банк перечислил второй транш прибыли в государственный бюджет.

Объем этого транша составил 5 млрд гривен.

Первый транш прибыли НБУ (10 млрд гривен) был перечислен 21 апреля этого года.

При этом общая сумма прибыли НБУ, которая должна быть перечислена в государственный бюджет в течение этого года, составляет 44,4 млрд гривен.

Таким образом, центральному банку осталось перечислить еще 29,4 млрд гривен.

Дальнейший график перечисления прибыли в бюджет уже согласован с Министерством финансов.

Он предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6 % +/- 2 п.п. на конец 2018).

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38 млрд гривен.