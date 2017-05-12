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НБУ 10 мая перечислил в госбюджет второй транш прибыли в 5 млрд гривен
10:08 11.05.2017 |
Национальный банк 10 мая перечислил в госбюджет второй транш прибыли в 5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
В среду, 10 мая 2017 года, Национальный банк перечислил второй транш прибыли в государственный бюджет.
Объем этого транша составил 5 млрд гривен.
Первый транш прибыли НБУ (10 млрд гривен) был перечислен 21 апреля этого года.
При этом общая сумма прибыли НБУ, которая должна быть перечислена в государственный бюджет в течение этого года, составляет 44,4 млрд гривен.
Таким образом, центральному банку осталось перечислить еще 29,4 млрд гривен.
Дальнейший график перечисления прибыли в бюджет уже согласован с Министерством финансов.
Он предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца года таким образом, чтобы сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и на достижение инфляционных целей Национального банка (8% +/- 2 п.п. к концу 2017 года и 6 % +/- 2 п.п. на конец 2018).
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38 млрд гривен.
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