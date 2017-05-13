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В апреле продажи импортных б/у автомобилей увеличились в 7,6 раза до 4,6 тыс. единиц
16:17 10.05.2017 |
На первичном украинском рынке в апреле было зарегистрировано 11 тыс. 23 легковых автомобиля, что на 75% превышает апрельский результат прошлого года, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Такая динамика сформирована в основном за счет автомобилей, бывших в эксплуатации - их доля по итогам месяца достигла почти 42%, а год назад была менее 10 процентов. В количественном выражении первичный рынок импортного секонд-хенда вырос относительно апреля 2016 года в 7,6 раза и равен 4 578 авто за месяц.
Первая пятерка наиболее популярных в Украине марок импортных авто с пробегом с начала года практически неизменна.
В апреле пальма первенства сохранилась за Renault - 880 не новых авто нашли своих украинских владельцев. При этом, первичные регистрации импортированных б/у машин этой марки превысили продажи новых Renault на 15 процентов. На второй позиции Volkswagen - 795 шт., что в 2,2 раза больше чем новых. Третья по популярности - Skoda с результатом 538 автомобилей, в 1,5 раза превышающим продажи новых автомобилей этого бренда. Марка Opel, находящаяся на 4 позиции рейтинга, в апреле была представлена 379 б/у автомобилями, в то же время новых Опелей было продано лишь 27 шт. Только у Nissan, замыкающего пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом с результатом 263 шт., спрос на б/у был меньше чем на новые авто, и то не на много, всего на 3 автомобиля.
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