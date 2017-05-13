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Бытовая техника, ноутбуки и смартфоны должны продаваться через кассовый аппарат, - Госпотребслужба
14:56 10.05.2017 |
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет о необходимости использовать кассовый аппарат при продаже ряда наименований бытовой техники и мобильных терминалов с 8 мая.
Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы со ссылкой на постановление Кабинета Министров №231 от 16 марта 2017 года, передают Українські Новини.
"Начиная с 8 мая предприниматели должны продавать холодильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, принтеры, ноутбуки, телефоны, а также колонки, электронные книги и внешние жесткие диски должны продавать с фискальным чеком. Соответствующий перечень групп товаров, подлежащих гарантийному ремонту и которые в дальнейшем должны продаваться исключительно с помощью регистратора расчетных операций (РРО), определен постановлением Кабмина №231", - говорится в сообщении.
В перечень попали более 300 товаров: холодильники, плиты, насосы, котлы, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы, бойлеры, принтеры, сканеры, ноутбуки, телефоны, колонки и даже электронные книги и внешние жесткие диски.
Ранее Кабмин убрал из перечня мелкую бытовую технику, в частности мышки, флешки, чайники, фены и т. д.
Сторонники данной нормы настаивают, что она поможет детенизировать сектор, уровень которого, по данным GfK, достигает 25%.
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада намерена упростить использование регистраторов расчетных операций для малого бизнеса.
Кабинет Министров повысил порог операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций (РРО), с 200 тыс. гривен до 500 тыс. гривен и с 75 тыс. гривен до 250 тыс. гривен в год.
НБУ ожидает, что в 2020 году уровень наличных в экономике должен составлять 7,5%, тогда как на конец 2015 года этот показатель составлял 15,6%.
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