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Рост цен на СМР в Украине в марте ускорился до 2,1% - Госстат
14:47 05.05.2017 |
Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в марте 2017 года увеличились на 2,1% по сравнению с февралем, при этом рост цен в феврале-2017 к январю-2017 составлял 1,2%.
Как сообщает Государственная служба статистики, данные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
По данным Госстата, рост цен на СМР в марте-2017 к марту-2016 составил 14,1%, при этом в феврале-2017 к февралю-2016 увеличение цен наблюдалось на уровне 12,7%.
Согласно сообщению, в целом рост цен на СМР в январе-марте-2017 к январю-марту-2016 составил 12,8%.
Как отмечает Госстат, рост цен на СМР в марте 2017 года к февралю зафиксирован во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение цен наблюдалось в строительстве трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач (2,8%), транспортных сооружений (2,7%) и других инженерных сооружений (2,6%), наименьшее - в строительстве комплексных промышленных сооружений (1,2%).
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, цены на СМР в Украине в 2016 году выросли на 9,2% по сравнению с 2015 годом, при этом рост в 2015 году к 2014 году составлял 27,1%, в 2014 году к 2013 году - 9,5%, в 2013 году к 2012 году - 5,6%, в 2012 году к 2011 году - 12,6%.
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