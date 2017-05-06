Украина получит дополнительно около $200 млн от увеличения квот на поставки агропродукции в ЕС

Решение Европарламента об увеличении квот на украинскую продукцию АПК позволит дополнительно получить около $200 млн в объемах реализации, говорится в сообщении Министерства аграрного политики и продовольствия.

"Решение об увеличении квот на украинскую аграрную продукцию для нас важно и позволит расширить наши экспортные возможности. Украина получит около $200 млн в объеме реализации", - цитируется в сообщении министр Тарас Кутовый.

По его словам, решение комитета Европарламента по международной торговле против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины является промежуточным этапом, еще будет заседание Европарламента по этому вопросу и Совета министров ЕС.

Министр рассчитывает, что окончательное решение по вопросу квот для Украины будет принято до конца мая.

Как сообщалось, комитет Европарламента по международной торговле 4 мая проголосовал против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины.

В сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу - на 650 тыс. т, пшеницу - 100 тыс. т, ячмень - 350 тыс. т, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. т, овес - 4 тыс. т, мед - 3 тыс. т, виноградный сок - 500 т, переработанные томаты - 5 тыс. т.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. т, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов - 8 тыс. т, сухого молока - 1,5 тыс. т, сливочного масла - 1,5 тыс. т, яичных продуктов - 1,5 тыс. т, яиц - 3 тыс. т, свинины - 40 тыс. т.

Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. т, ячменю - 250 тыс. т, кукурузе - 400 тыс. т, сахару - 20 тыс. т, меду - 5 тыс. т, обработанным томатам - 10 тыс. т, виноградному и яблочному соку - 10 тыс. т, овсу - 4 тыс. т, чесноку - 500 т.

