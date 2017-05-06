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Продажи новых коммерческих автомобилей в Украине выросли на 26%
19:57 04.05.2017 |
В апреле рынок новых коммерческих автомобилей вырос на 26% по сравнению с прошлогодним показателем, а его емкость составила 915 авто, сообщает ассоциация «Укравтопром». Примечательно, что в отличие от рынка легковых авто, продажи новых коммерческих автомобилей продемонстрировали положительную динамику и относительно предыдущего месяца (+8%), в результате чего апрельский результат продаж стал максимальным с начала года.
Наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили марки Renault, количество продаж которых достигло 171 шт., что на 49% больше, чем в апреле 2016 года.
Второй результат у автомобилей марки Fiat - 108 шт. (+35%).
Третье место сразу у двух автомобильных марок - Ford и MAN, которые реализовали по 76 машин каждая. При этом продажи Ford относительно прошлогоднего апреля увеличились на 95%, а продажи автомобилей MAN подскочили в 7,6 разу.
На четвертой позиции отметились продажи Mercedes-Benz с результатом 71 шт. (+6%).
Замыкает пятерку лидеров российский ГАЗ, спрос на автомобили этой марки снизился на 42% до 63 ед.
Всего с начала года в Украине было продано 3269 новых коммерческих автомобилей, что на 43% превышает итог за аналогичный период прошлого года.
ТОП-5 марок по результатам первых четырех месяцев выглядит следующим образом:
Renault - 628 шт. (+63% к аппг);
Fiat - 381 шт. (+31% к аппг);
ГАЗ - 350 шт. (-5% к аппг);
Ford - 289 шт. (+252% к аппг);
Volkswagen - 262 шт. (+38% к аппг).
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