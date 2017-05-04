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Украина за 4 мес. импортировала 4,8 млн тонн угля на $771 млн
14:15 04.05.2017 |
Украина в январе-апреле 2017 года импортировала 4 млн 832,316 тыс. тонн угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на сумму $770,936 млн, в том числе в апреле - на $201,304 млн.
По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на $433,931 млн (доля в импорте 56,29%), из США - на $159,502 млн (20,69%), из Австралии - на $54,702 млн (7,1%), из других стран - на $122,8 млн (15,93%).
Таким образом, в денежном выражении импорт угля и антрацита за указанный период возрос на 66,2% по сравнению с январем-апрелем-2016 ($463,926 млн).
В то же время в натуральном выражении импорт сократился на 9,7% (на 518,144 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем-2016 (5 млн 350,46 тыс. тонн).
При этом Украина в январе-апреле экспортировала 161,682 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $27,995 млн, в том числе в РФ- на $14,82 млн, Словакию - на $8,374 млн, Турцию - на $2,566 млн, другие страны - на $2,235 млн.
Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала уголь и антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а экспортировала - на $775,109 млн, в 2012 - на $2 млрд 637,028 млн и 609,392 млн, в 2013 - на $1 млрд 973,751 млн и $737,009 млн, в 2014 - на $1 млрд 773,195 млн и $521,017 млн, в 2015 - на $1 млрд 632,478 млн и $53,651 млн, в 2016 - $1 млрд 467,091 млн и $44,762 млн.
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