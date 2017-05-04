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Госбюджет-2017 за 4 мес. перевыполнен на 18,9%, благодаря спецконфискации - Госказначейство
21:12 03.05.2017 |
Доходы государственного бюджета Украины в январе-апреле 2017 года составили 259,78 млрд грн, что на 18,9%, или на 41,21 млрд грн, превышает показатели временного плана, сообщила Государственная казначейская служба в среду.
Согласно ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 87,84 млрд грн, или на 51,1%, что связано с поступлением 28 апреля 30 млрд грн (около $1,1 млрд) в спецфонд от спецконфискации и получением в апреле 10 млрд грн от Нацбанка (который в прошлом году начал платить в бюджет только в октябре).
Госказначейство уточняет, что в минувшем месяце бюджет получил 85,03 млрд грн, что на 42,2%, или на 25,24 млрд грн, больше плана. По сравнению с апрелем прошлого года доходы увеличились почти вдвое - на 98,7%, или на 42,24 млрд грн.
Налоговые поступления за январь-апрель-2017 увеличились к январю-апрелю-2016 на 24,8% - до 109,5 млрд грн, тогда как таможенные - на 30,5%, до 91,07 млрд грн. Временный план на четыре месяца этого года по ним был перевыполнен соответственно на 3,7% и 13,6%.
В то же время в апреле поступления по налогам оказались ниже прошлогоднего значения на 7,6% и ниже плана на 13,2% и составили 18,48 млрд грн.
Ситуацию спасла таможня, где был зафиксирован прирост на 27,3% к апрелю прошлого года и 13,5% к плану - 24,22 млрд грн. В целом это позволило перевыполнить апрельский план по ГФС на 0,2%, а показатель прошлого года - на 9,4%.
Госказначейство уточняет, что по итогам четырех месяцев этого года в счет возмещения НДС было выплачено 38,02 млрд грн, что на 29,6% превысило показатели четырех месяцев прошлого года, в том числе в апреле возмещение составило 11,09 млрд грн, что на 55,5% больше, чем в апреле-2016.
Общий фонд госбюджета за январь-апрель-2017 был перевыполнен по доходам на 6% и получил 213,24 млрд грн, что на 31,5% лучше показателя января-апреля-2016.
В то же время в апреле общий фонд был недовыполнен на 6,3%, и его поступления в 50,76 млрд грн оказались на 24,6% выше прошлогодних.
Госказначейство также сообщило о росте доходов местных бюджетов за первые четыре месяца этого года на 40,5% к четырем месяцам прошлого года - до 61,71 млрд грн, в том числе в апреле они возросли на 49,8% - до 18,08 млрд грн.
Поступления единого социального взноса (ЕСВ) в апреле-2017 увеличились к апрелю-2016 на 37,6% и составили 14,89 млрд грн, а за четыре месяца рост поступлений ЕСВ составил 31,6% - до 53,73 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 731,03 млрд грн, расходы - 800,13 млрд грн, что соответственно на 18,6% и 16,8% превышает фактические показатели госбюджета-2016.
По общему фонду госбюджета намечено получить в этом году 673,74 млрд грн и потратить 739,71 млрд грн, нарастив показатели прошлого года соответственно на 17,2% и 15,1%.
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