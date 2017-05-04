Украина зарезервировала право инициировать пересмотр условий членства в ВТО на новый 3-летний срок

Украина зарезервировала за собой право инициировать пересмотр своих обязательств перед Всемирной торговой организацией (ВТО) по таможенным пошлинам в течение следующего трехлетнего периода, который начнется 1 января 2018 года.

"Для улучшения системы таможенно-тарифного регулирования и получения возможности пересмотра тарифных обязательств в ВТО в любое время в течение следующего трехлетнего периода (2018-2020 гг.) Украина зарезервировала соответствующее право в соответствии со статьей XXVIII ГАТТ 1994", - говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭРТ) в среду со ссылкой на документ от 21 апреля.

Ведомство констатирует, что, несмотря на все положительные факторы присоединения к ВТО, в последние годы экономические условия в стране существенно изменились, произошел спад производства в определенных отраслях экономики, девальвировала гривня и т.п.

"Кроме того, аннексия Крыма и события на востоке Украины негативно повлияли на условия экономической деятельности и торговли, что ставит на повестку дня внедрение комплексных экономических реформ и использования всех имеющихся механизмов для трансформации экономики Украины из сырьевой в инновационную", - отмечается в сообщении.

МЭРТ добавляет, что за последнее время разработало Экспортную стратегию Украины до 2021 года и проект постановления Кабмина "Об образовании Совета по международной торговле при Кабинете министров". В рамках совета, в частности, запланировано образование рабочих групп по упрощению процедур торговли; улучшение системы таможенно-тарифного регулирования и торговой защиты.

Как сообщалось, Украина, ставшая членом ВТО в 2008 году, впервые зарезервировала за собой право инициировать пересмотр своих тарифных обязательств с 1 января 2012 года и подала организации перечень из 371 товарной позиции для такого возможного пересмотра. Однако после резкой критики других членов ВТО Киев отказался от практической реализации своих первоначальных планов.

В то же время в конце 2014 года Верховная Рада по предложению правительства приняла закон о введении на год дополнительных 5-10% пошлин на весь импорт, кроме критического, в связи с резким ухудшением платежного баланса. Сбор действовал с 25 февраля по конец декабря 2015 года.

Согласно статье XXVIII ГАТТ 1994 принципиальным условием изменения тарифных обязательств страной-членом ВТО является проведение переговоров и консультаций с заинтересованными странами для согласования компенсационных уступок по другим товарам с целью сохранения общего уровня доступа к рынку.

