В апреле продажи новых легковых автомобилей увеличились на 11% до 6,3 тыс. автомобилей

В апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 11% до 6 346 автомобилей.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українські Новини.

"По сравнению с прошлым годом в апреле потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей выросла на 11%, сообщает ассоциация "Укравтопром". В течении прошлого месяца свои первые номера получили 6 346 автомобилей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в апрельской статистике продаж лучший результат зафиксирован у Toyota.

Автомобили этого японского бренда выбрал 901 покупатель.

По сравнению с апрелем прошлого года продажи Toyota в Украине выросли на 13%.

Второй показатель у Renault, чьи дилеры реализовали 768 машин, что на 44% больше, чем в апреле 2016 года.

На третьем месте KIA - 464 зарегистрированных продаж (+42%).

На четвертом - Skoda, спрос на автомобили этой марки снизился на 10% до 360 автомобилей.

Замыкает пятерку лидеров Volkswagen - 359 проданных авто (-43%).

Также в ТОП-10 апрельского рынка автомобилей вошли: Hyundai - 349 автомобилей (+54% к апрелю 2016); BMW и Ford продав по 286 машин каждый, заняли седьмую строчку рейтинга, при этом у BMW зафиксирован спад продаж на 16%, а у Ford рост на 13%; Nissan - 266 автомобилей (+14%); Mercedes-Benz - 253 автомобилей (+2%); Audi - 246 автомобилей (+57%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 337 покупателей.

Как сообщали Українські Новини, в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года продажи новых легковых автомобилей увеличились на 48% до 7 278 автомобилей.