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В Украине вводится платная аттестация на знание украинского языка претендентов на госслужбу
Кабинет министров Украины утвердил порядок платной аттестации лиц, которые претендуют на поступление на государственную службу, в вопросе владения государственным языком.
Согласно постановлению №301 от 26 апреля, Кабмин установил, что платные услуги по проведению аттестации и выдаче по ее результатам удостоверения о свободном владении государственным языком могут выдаваться высшими учебными заведениями, которые осуществляют подготовку в сфере знаний "Публичное управление и администрирование".
Для проведения аттестации при вузах создаются аттестационные комиссии в составе трех членов и председателя, которые имеют высшее образование по специальности "Филология", а один из членов комиссии должен иметь степень не ниже доктора философии.
Сама аттестация состоит из письменной (тест и пересказ текста, который касается публичного управления) части длительностью 60 минут и устной (деловой разговор на заданный сценарий и сообщение-презентация на определенную тему) длительностью до 45 минут.
Свободное владение государственным языком без фактической сдачи письменной и устной части аттестации можно бесплатно подтвердить школьным аттестатом с оценкой "5" (или "10", если аттестат получен после 2000 года) за изучение украинского языка, дипломом о высшем образовании с оценкой "отлично" за украинский язык или по специальности филология.
Удостоверение о владении государственным языком действует бессрочно.
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