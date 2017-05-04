Fitch подтвердил рейтинг Украины В

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной национальной валюте на уровне В-.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, передают Українські Новини.

В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги группы "В" означают наличие определенных кредитных рисков при ограниченном запасе прочности.

"В рейтингах Украины наблюдается слабая ликвидность, высокая долговая нагрузка и структурные недостатки, связанные со слабым банковским сектором, институциональными ограничениями, геополитическими и политическими рисками", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что международные резервы Национального банка увеличились до 16,7 млрд долларов после перечисления траншей от Международного валютного фонда (1 млрд долларов) и Еврокомиссии (макрофинансовая помощь от ЕС на 600 млн евро).

Fitch считает, что к концу 2017 года международные запасы могут увеличиться до 18,1 млрд долларов.

"Продолжение программы МВФ является положительным для кредитного профиля Украины, так как он поддерживает внешнее финансирование, поддерживает доверие и обеспечивает импульс реформ. Однако дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в реализации программы структурных реформ... Ключевые показатели реформ включают в себя пенсионную реформу, внедрение рынка земли, приватизацию и прогресс в борьбе с коррупцией", - резюмирует агентство.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2016 Fitch повысил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в национальной валюте с CCC до В-.