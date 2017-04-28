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Объем денежных переводов в Украину в I кв.-2017 вырос на 4,2% к I кв.-2016
21:11 28.04.2017 |
Объем денежных переводов в Украину в первом квартале 2017 года составил $567 млн, что на 4,2% превысило показатель первого квартала 2016 года, сообщил Нацбанк в пятницу.
Согласно его данным, переводы внутри Украины выросли еще существеннее - на 30,3%, до $1,106 млрд, тогда за пределы Украины они сократились на 17,1% - до $68 млн.
НБУ указывает, что на рынке трансграничных переводов основную долю в первом квартале этого года занимали Western Union - 60% переводов в Украину и 73% - из нее, за которым следует MoneyGram - соответственно 29% и 23%, а затем, с большим отрывом - IntelExpress (7% и 1%) и RIA (3% и 2%).
Из-за запрета российских платежных систем доля лидеров резко выросла, в частности, Western Union в 2016 году осуществила 40% всех трансграничных переводов в Украину и 32% - из Украины.
В пределах Украины в январе-марте 2017 года лидерами в использовании были созданные резидентами системы ИнтерПейСервис - 26,81 млн переводов на 11,28 млрд грн, Flashpay - 39,58 млн переводов на 2,67 млрд грн, "Финансовый мир" - 19,28 млн переводов на 2,56 млрд грн, а также Tyme - 9,09 млн переводов на 0,54 млрд грн.
Достаточно прочными оставались также позиции "Укрпочты" с ее системой "Почтовый перевод" - 37,33 млн на 10,03 млрд грн.
Всего на протяжении первого квартала этого года на территории Украины предоставляли услуги 31 система денежных переводов, из которых 7 созданные нерезидентами и 24 - резидентами, в том числе 7 - банками, 8 - небанковскими учреждениями и 9 внутрибанковских систем перевода.
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