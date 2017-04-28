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Топливно-энергетический комплекс
В марте средняя зарплата увеличилась на 8,7% до 6,8 тыс. гривен
16:12 28.04.2017 |
В марте средняя заработная плата увеличилась по сравнению с февралем на 8,7%, или на 543 гривны до 6 752 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 11 010 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 5 136 гривен/месяц.
Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 3,3%, или на 201 гривну до 6 209 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в марте, гривен:
|март
|март в % к февралю
|Средняя
|6 752
|108,7
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|5 566
|113,8
|- из них сельское хозяйство
|5 153
|112,4
|Промышленность
|7 322
|109,4
|- Добывающая промышленность
|9 125
|109,2
|- из него добыча каменного, бурого угля и торфа
|8 737
|107,3
|- Обрабатывающая промышленность
|6 925
|108,7
|- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия
|6 595
|110,1
|- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви
|5 012
|104,3
|- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность
|6 181
|108,1
|- производство кокса, продуктов нефтепереработки
|6 825
|98,5
|- химическое производство
|7 211
|112,7
|- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|14 011
|110,2
|- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий
|6 553
|109,2
|- металлургия и обработка металла
|7 633
|101,0
|- производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|9 529
|132,8
|- производство электрического и электронного оборудования
|6 149
|105,3
|- производство машин и оборудования
|6 933
|115,5
|- производство транспортного оборудования
|6 967
|111,4
|- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования
|6 609
|110,4
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|8 560
|113,6
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|5 078
|109,5
|Строительство
|5 912
|104,1
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|7 447
|108,5
|Транспорт и связь
|7 577
|120,0
|- наземный и трубопроводный транспорт
|7 379
|125,7
|- водный транспорт
|6 781
|119,5
|- авиационный транспорт
|28 624
|109,6
|- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|8 244
|118,5
|- почтовая и курьерская деятельность
|3 498
|103,8
|Временное размещение и организация питания
|5 094
|113,9
|Информация и телекоммуникации
|12 085
|108,9
|Финансовая деятельность
|13576
|123,6
|Операции с недвижимостью
|5 709
|107,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|9 708
|103,9
|- из них исследования и разработки
|7 874
|110,1
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|5 363
|105,9
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|7 727
|108,0
|Образование
|5 447
|101,9
|Здравоохранение и социальная помощь
|4 670
|103,8
|- из них здравоохранение
|4 712
|103,8
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|6 243
|112,7
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|5 840
|115,9
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|5 138
|106,7
|Предоставление других услуг
|6 264
|106,1
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