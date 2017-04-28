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В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 17,2% до 21,7 млрд гривен
15:59 28.04.2017 |
В марте долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 17,2%, или на 4 520,6 млн гривен до 21 688,1 млн гривен по сравнению с февралем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2017 года уменьшился на 0,8 млн гривен до 2 534,1 млн гривен.
Долг за отопление уменьшился на 1 497,4 млн гривен до 10 355,1 млн гривен.
Долг за газоснабжение уменьшился на 2 908 млн гривен до 7 166,7 млн гривен.
В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Киеве (2 388,653 млн гривен), Днепропетровской (1 695,014 млн гривен) и Харьковской (1 697,018 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Днепропетровской (1 430,865 млн гривен), Харьковской (1 369,482 млн гривен) и Одесской (1 360,739 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Днепропетровской (545,751 млн гривен), Донецкой (271,777 млн гривен) областях и в Киеве (444,761 млн гривен).
Как сообщали Українські Новини, в феврале долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 3,1%, или на 786,3 млн гривен до 26 208,7 млн гривен по сравнению с январем.
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