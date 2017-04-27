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Топливно-энергетический комплекс
В марте размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% до 2,1 млрд гривен
17:16 27.04.2017 |
На 1 апреля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% по сравнению с 1 марта до 2 069,813 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 апреля 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 323,643 млн гривен, Луганской - 518,202 млн гривен и Харьковской - 236,271 млн гривен.
Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.
Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 4,6% по сравнению с 1 февраля до 1 995,321 млн гривен.
Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2017 года:
|На 1 апреля 2017 года, млн гривен
|в % к 01.03.2017
|Всего
|2 069,813
|103,7
|Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства
|19,247
|100,3
|- из них сельское хозяйство
|12,314
|94,3
|Промышленность
|1 543,482
|104,2
|- Добывающая промышленность
|418,595
|103,4
|- Обрабатывающая промышленность
|989,219
|108,1
|- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|91,017
|76,4
|- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами
|44,651
|104,0
|Строительство
|79,256
|104,6
|Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления
|26,587
|135,1
|Транспорт и связь
|188,832
|101,6
|Временное размещения и организация питания
|2,350
|100,9
|Информация и телекоммуникации
|3,441
|120,1
|Финансовая деятельность
|15,586
|99,3
|Операции с недвижимостью
|50,676
|101,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|104,706
|93,9
|- из них исследования и разработки
|34,745
|85,2
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|8,783
|129,7
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование
|4,124
|105,2
|Образование
|6,357
|91,4
|Здравоохранение и социальная помощь
|10,,452
|120,7
|- из них здравоохранение
|10,452
|120,7
|Искусство, спорт, развлечения и отдых:
|4,841
|129,0
|- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта
|1,372
|733,7
|- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры
|-
|-
|Предоставление других услуг
|1,093
|158,9
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