В марте размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% до 2,1 млрд гривен

На 1 апреля 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% по сравнению с 1 марта до 2 069,813 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Наибольший размер невыплаченных зарплат на 1 апреля 2017 года был зафиксирован в Донецкой области - 323,643 млн гривен, Луганской - 518,202 млн гривен и Харьковской - 236,271 млн гривен.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО.

Как сообщали Українські Новини, на 1 марта 2017 года размер невыплаченных зарплат увеличился на 4,6% по сравнению с 1 февраля до 1 995,321 млн гривен.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине на 1 апреля 2017 года: