Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 19:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Таможенники досрочно выполнили апрельский план поступлений в госбюджет - ГФС
15:48 27.04.2017 |
Таможенники по состоянию на 26 апреля уже выполнили план перечисления таможенных платежей в госбюджет Украины, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.
"Министерством финансов Украины на апрель 2017 были доведены индикативные показатели по обеспечению таможенных платежей в сумме 21,3 миллиарда гривень. По состоянию на 26 апреля 2017 года таможнями ГФС выполнен данный показатель в полном объеме", - говорится в сообщении.
Фискальная служба отметила, что досрочного выполнения плановых показателей по поступлениям таможенных платежей удалось достичь благодаря мерам по детенизации экономики, проведению системной антикоррупционной работы и совершенствованию процессов администрирования.
Как сообщал УНИАН, правительство в апреле направит на ремонт дорог дополнительно 3 миллиарда гривень от перевыполнения планов на таможнях.
Таможни по итогам первого квартала 2017 года перевыполнили индикативный план поступлений в государственный бюджет более чем на 8 миллиардов гривень.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Общий госдолг в марте вырос на 0,8% до $72,4 млрд
|Когда Путин потеряет контроль над Россией
|В СБУ рассказали, зачем проводили обыски в Dragon Capital
|Откуда грузинская компания Saqnakhshiri будет брать уголь для "Центрэнерго"?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены топлива 27 апреля в рознице стабильны, в мелком опте — снижаются
|Цена нефти 27 апреля упала до минимума за месяц, Brent - ниже $50,5 за баррель
|В марте размер невыплаченных зарплат увеличился на 3,7% до 2,1 млрд гривен
|Общий госдолг в марте вырос на 0,8% до $72,4 млрд
|Таможенники досрочно выполнили апрельский план поступлений в госбюджет - ГФС
|27 апреля стоимость автогаза минимально выросла в крупных сетях
Это интересно
|Компания Alphabet начала развозить в США пассажиров на управляемых автопилотом такси
|Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году
|Google изменит алгоритм поиска для борьбы с фейковыми новостями
|Как два хулигана создали компанию на $1 млрд
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу