Финансовые новости
- |
- 27.04.17
- |
- 05:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ- Сайдик
На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске (Беларусь) стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории (НКТ) Донбасса, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.
"Более результативной оказались дискуссия по поставкам воды в ОРЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки", - сказал М.Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ в среду.
По его словам, также стороны обсуждали введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории ОРДО и ОРЛО. "К сожалению, никаких решении по этим вопросам не было достигнуто", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени - компания
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ уличила 8 компаний, в том числе Dragon Capital, в использовании шпионского ПО из РФ
|Насалик заговорил об отключении воды оккупированному Донбассу
|Послы Евросоюза подтвердили решение по безвизовому режиму для Украины, следующий шаг - утверждение в Совете ЕС - Порошенко
|Террористы пытаются отбросить ВСУ от Докучаевска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть торгуется разнонаправленно 26 апреля на данных по запасам и добыче в США
|Загрузка киевских отелей в первом квартале выросла на 40 процентов
|Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени - компания
|На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ- Сайдик
|Автогаз может подешеветь на праздники после аукциона УГД
|Dragon Capital возобновила работу после изъятия техники
Это интересно
|В BMW предсказали "смерть" механических коробок и "роботов"
|Вор на глазах у посетителей ТЦ вскрыл банкомат в Тернополе и забрал 452 тысячи гривен
|Легендарный бренд Jimmy Choo выставлен на продажу
|Sennheiser и Samsung адаптируют смарт-гарнитуру AMBEO под Android
|Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 получит новое решение для воспроизведения голоса собеседника
|Миллиардер Бернар Арно выкупит оставшуюся долю в Christian Dior за 12 млрд евро
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором