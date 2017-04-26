МВФ назвал основные причины дефицита Пенсионного фонда Украины

Международный валютный фонд назвал ключевые причины дефицита Пенсионного фонда Украины. Об этом говорится в исследовании, размещенном на сайте МВФ.

В частности, фонд считает, что "дыра" в ПФ обусловлена низкой ставкой единого социального взноса и небольшим количеством граждан, платящих налоги. Также негативное влияние на пополнение фонда оказывает заниженная заработная плата.

"После сокращения ставки единого социального взноса почти вдвое с января 2016 года, ставка пенсионных взносов превратилась из одной из самых высоких в одну из самых низких в Европе. Ключевым мотивом сокращение ставки единого социального взноса было желание уменьшить нарушения законодательства, поскольку считалось, что высокий уровень ставки единого социального взноса способствовал уклонению от уплаты налогов. Кроме того, он создавал относительно высокую нагрузку на получателей невысокого дохода, поскольку существовала верхняя граница для суммы уплаченных взносов. Однако, несоблюдение законодательства является многомерной проблемой, и нет никаких признаков того, что только снижение ставки единого социального взноса может способствовать выведению доходов из теневого сектора экономики ", - отмечают в МВФ.

В отношении второй проблемы-низкого количества плательщиков, фонд высказал следующее мнение:

"Пенсионная система Украины создает мало стимулов для уплаты взносов, следствием чего является один из самых низких показателей пенсионного обеспечения в Европе, где соотношением получателей пенсий и плательщиков пенсионных взносов составляет 1: 1. Это частично объясняется советским наследием, поскольку до обретения Украиной независимости почти все работники были заняты, и поэтому были в состоянии накопить достаточное количество лет трудового стажа для получения права на получение пенсии ", - констатировали в фонде.