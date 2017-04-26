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Гройсман анонсировал реформирование 10 министерств
15:15 26.04.2017 |
Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров в среду.
«Министерства в первую очередь будут реформированы, фактически перезагружены для того, чтобы абсолютно полностью быть способными профессионально и качественно выполнять задачи, которые были поставлены... У нас есть 10 министерств, по которым мы в первую очередь проведем работу по модернизации», - сказал Гройсман.
По его словам, уже в сентябре правительство начнет конкурсы по отбору 1000 молодых специалистов, которые займут должности в структурах Кабмина.
Позднее министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).
При этом завершить первый этап процесса реформирования министерств планируется до сентября этого года. На втором этапе планируется реформировать все остальные министерства.
Как сообщал УНИАН, закон о реформе госслужбы был подписан президентом Украины Петром Порошенко в начале января и вступил в силу с 1 мая 2016 года.
Принятие данного закона, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволило правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.
Закон о госслужбе предусматривает, в частности, что на все должности госслужащих, которые не являются политическими, кандидатуры будут определяться исключительно на конкурсной основе. При этом госслужащими будут считаться государственные секретари и работники их аппарата, а министры и их заместители - политическими должностями.
Европейский Союз планирует запустить программу поддержки реформирования государственной службы в Украине с объемом финансирования 104 млн евро на период до 2020 годы, из которых 90 млн евро будет направлено на прямую бюджетную поддержку для повышения зарплат чиновников.
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