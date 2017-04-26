Розенко: сэкономленные на субсидиях деньги украинцы получат уже в сентябре

Украинцы, которые по результатам отопительного сезона сэкономили жилищные субсидии на газ и электроэнергию, должны получить денежную компенсацию до 1 сентября 2017 года.

Об этом во время заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Порядок монетизации очень четко расписан и до 1 июня предприятия-поставщики услуг должны сформировать списки людей, имеющих экономию соответствующих энергоресурсов, и передать эти списки в управления соцзащиты населения. На основании этих списков до 1 сентября люди должны получить средства. В Государственном бюджете Украины все необходимые ресурсы для этого есть", - сказал он.

По его словам, программа может стоить госбюджету около 1,5-1,8 миллиарда гривень.

"Это средства, которые были предусмотрены в госбюджете Украины для субсидий, они просто монетизируются и будут непосредственно выплачены людям. Это одноразово за весь отопительный сезон", - сказал Розенко.