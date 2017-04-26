Госказначейство возместит НДС на 10 млрд гривен в среду по поданным до введения единого реестра заявкам, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк сообщил, что в среду, 26 апреля, Государственная казначейская служба возместит НДС на 10 млрд гривен по заявкам, которые были поданы до введения единого электронного реестра автоматического возмещения НДС.

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы запустили реестр, чтобы быстро и в полном объеме возмещать НДС предприятиям. Новый механизм уже работает, поэтому заявки, поданные после запуска реестра, будут регулярно возмещаться в порядке, предусмотренном законом", - написал министр.

При этом он отметил, что процесс является прозрачным и каждый может отследить онлайн, когда, сколько и кому был возмещен НДС.

Любые попытки манипуляций, по словам министра, сразу будут очевидными, что делает невозможным затягивание сроков или нарушение хронологии возмещения.

Минфин отмечает, что продолжает работу с ГФС и Госказначейством, чтобы полностью наладить работу реестра и окончательно решить проблемы с возвратом НДС, с которыми постоянно сталкивался бизнес.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

В январе Кабинет Министров утвердил порядок ведения единого реестра заявлений на возмещение НДС.

Объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 40% до 94,3 млрд гривен в 2016 году в сравнении с 2015 годом.