Украина возобновит поставку электроэнергии в ОРЛО, если будет погашен долг - глава Минэнергоугля

Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал И.Насалик в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.

Министр подчеркнул, что решение об отключении ОРЛО от электроснабжения - это не политическое решение, а экономическое.

"Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина", - отметил министр.

И.Насалик отметил, что Украина по перетокам передавала на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.

Глава Минэнергоугля подчеркнул, что в понедельник, 24 апреля, вместе с главой Луганской военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом решали проблему электроснабжения Михайловки. "Вчера в 11 часов вечера на неконтролируемой территории были отключены линии, которые идут на территорию Михайловки, и мы целые сутки, начиная с 6 утра, с главой ОГА Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить жителей Луганской области электроэнергией, и нам удалось это сделать", - отметил И.Насалик.

Что касается энергоснабжения Донецкой области, то, по словам министра, там долговые обязательства перед контролируемой территорией в десятки раз меньше, чем между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области, поэтому, и там есть система перетока.

Как сообщалось, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье, 23 апреля.

