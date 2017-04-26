Финансовые новости
- |
- 26.04.17
- |
- 04:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Украина возобновит поставку электроэнергии в ОРЛО, если будет погашен долг - глава Минэнергоугля
22:40 25.04.2017 |
Украина возобновит поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области, если долг погасят, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.
"Если платежи пройдут, и долг будет погашен, то мы возобновим поставку электроэнергии", - сказал И.Насалик в эфире телеканала "112.Украина" во вторник.
Министр подчеркнул, что решение об отключении ОРЛО от электроснабжения - это не политическое решение, а экономическое.
"Все предприятия, которые были зарегистрированы на неконтролируемой территории Луганской области и были украинские, были полностью национализированы. Оплата за последние два месяца в энергорынок составила ноль. Поэтому отключение - это не решение Кабмина", - отметил министр.
И.Насалик отметил, что Украина по перетокам передавала на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области 4,5 млн кВт в сутки, которые не оплачивались.
Глава Минэнергоугля подчеркнул, что в понедельник, 24 апреля, вместе с главой Луганской военно-гражданской администрации Юрием Гарбузом решали проблему электроснабжения Михайловки. "Вчера в 11 часов вечера на неконтролируемой территории были отключены линии, которые идут на территорию Михайловки, и мы целые сутки, начиная с 6 утра, с главой ОГА Гарбузом решали вопрос, чтобы обеспечить жителей Луганской области электроэнергией, и нам удалось это сделать", - отметил И.Насалик.
Что касается энергоснабжения Донецкой области, то, по словам министра, там долговые обязательства перед контролируемой территорией в десятки раз меньше, чем между неконтролируемой и контролируемой территориями Луганской области, поэтому, и там есть система перетока.
Как сообщалось, ООО "Луганское энергетическое объединение" с 25 апреля согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок" прекращает поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области, сообщил генеральный директор "ЛЭО" Владимир Грицай в эфире "Луганского областного телевидения" в воскресенье, 23 апреля.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
|Индекс потребительских настроений в Украине почти не изменился
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аграрный фонд увеличил прибыль более чем в 5 раз
|ДТ на АЗС продолжает дорожать 25 апреля, в мелком опте — дешевеет дизель и СУГ
|Украина возобновит поставку электроэнергии в ОРЛО, если будет погашен долг - глава Минэнергоугля
|Цены на нефть начали расти 25 апреля на сообщениях о выполнении договора ОПЕК
|Золото дешевеет 25 апреля из-за снижения спроса на безопасные активы после I тура выборов во Франции
|Во сколько России обойдется электрификация ОРЛО
Это интересно
|Питающиеся пластиком гусеницы помогут в борьбе с мусором
|Apple наняла экспертов NASA для испытаний беспилотных автомобилей
|VW сделал для китайцев большой гибридный седан
|Может ли неискренность помочь вашей карьере
|В Шанхае дебютировало электрокупе MG
|Сын депутата Госдумы приговорен к максимальному за всю историю сроку за хакерство
|Pininfarina подготовила для китайцев 800-сильный кроссовер