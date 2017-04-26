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Топливно-энергетический комплекс
Импорт легковых авто в Украину вырос на 64%
14:18 25.04.2017 |
По итогам первых двух месяцев 2017 года в Украину в режиме импорта было ввезено 15 195 легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила 205,4 млн. долларов США. Относительно аналогичного периода прошлого года количество ввезенных авто выросло на 64%, а средний прайс одного импортированного автомобиля снизился почти на $3 тыс. и составил $13,5 тыс., сообщает ассоциация «Укравтопром».
Также в Ассоциации определили откуда в страну чаще всего завозят автомобили.
Крупнейшим поставщиком иномарок в Украину за отчетный период стал Евросоюз, из стран которого было импортировано 11 296 автомобилей на сумму эквивалентную $141,9 млн. Самые большие закупки в ЕС осуществлялись: в Германии, из которой было ввезено 4 295 автомобилей; во Франции, где закупили 1 454 машины; и Словакии - 1 093 авто.
Импорт из США составил 891 автомобиль, а его стоимость - $19,5 млн. Япония заработала на украинцах почти $15 млн., отгрузив 731 авто. Из Турции и Южной Кореи в Украину прибыло по 564 легковых автомобиля. Но если турецкий импорт обошелся Украине в $7,4 млн., то южнокорейские поставки таможня оценила в $9,5 млн.
Из стран СНГ на украинский рынок прибыло 379 легковых автомобилей, на закупку которых было потрачено $3,3 млн. При этом, иномарки в СНГ приобретались только в двух странах - России и Узбекистане. Из первой в Украину ввезли 288 автомобилей, а из второй 88 шт.
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