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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин планирует до конца года увеличить количество плательщиков единого соцвзноса на полмиллиона
21:49 24.04.2017 |
Кабинет министров Украины планирует в 2017 году увеличить на 500 тысяч количество плательщиков единого социального взноса, который является источником наполнения Пенсионного фонда. Об этом сообщается в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением правительства.
Также в плане отмечается, что Кабмин намерен в третьем квартале подать в парламент законопроект относительно реформирования пенсионной системы, который призван восстановить дифференциацию пенсий по размеру заработков и внедрить единые подходы к начислению пенсий.
Как сообщал УНИАН, поступления единого социального взноса в первом квартале текущего года превысили запланированный показатель на 21,5%, или на 7 миллиардов гривень, и составили 38,8 миллиарда гривень.
Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.
Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.
Вместе с тем, согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, в частности повышение эффективного пенсионного возраста.
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