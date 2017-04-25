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Валовый национальный доход Украины в 2016 году составил 2,4 трлн гривен, - Госстат
17:58 24.04.2017 |
Оплата труда наемных работников составила около 987 млрд гривен Валовый национальный доход Украины (без учета временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в 2016 году составил 2 трлн 358 млрд 971 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат). Валовая прибыль и смешанный доход в 2016 году составили 1,1 трлн гривен.
Оплата труда наемных работников за прошлый год составила 986,8 млрд гривен, а налоги за исключением субсидий на производство и импорт - 397,5 млрд гривен.
При этом убытки от собственности, полученные от других стран за исключением уплаченного дохода, составили 133,7 млрд гривен.
Напомним, реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (с учетом сезонного фактора) в 2016 году, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, вырос на 2,3%.
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