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Топливно-энергетический комплекс
Рост объема выполненных стройработ в Украине в марте ускорился до 11,5% - Госстат
17:21 24.04.2017 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в марте 2017 года увеличился на 11,5% по сравнению с мартом 2016 года, при этом рост показателя в феврале-2017 к февралю-2016 составлял 4,8%.
Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, а данные по Донецкой и Луганской областях могут быть уточнены.
По данным ведомства, объем выполненных стройработ в марте 2017 года к февралю увеличился на 20%, тогда как в феврале-2017 к январю он вырос на 2,3%.
Согласно сообщению, в марте-2017 к марту-2016 рост объема выполненных строительных работ наблюдался во всех сферах строительства. Наибольшее увеличение показателя зафиксировано в строительстве нежилых зданий - на 19%.
По данным Госстата, в марте 2017 года к февралю объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий вырос на 36,2%, в строительстве нежилых зданий - на 20,3%, в строительстве инженерных сооружений - на 8,5%.
В январе-марте-2017 к январю-марту-2016 снижение объемов строительных работ зафиксировано в девяти областях Украины. Наибольшее снижение показателя за три месяца текущего года наблюдалось в Николаевской (на 41,8%, до 253,6 млн грн) и Винницкой (на 24,1%, до 240,8 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных работ в январе-марте-2017 к январю-марту-2016 зафиксирован в Кировоградской (в 2,2 раза, до 155,9 млн грн) и Житомирской (в 2 раза, до 188,3 млн грн) областях.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2016 году увеличился на 13,1% по сравнению с 2015 годом - до 70 млрд 942,4 млн грн, при этом снижение показателя в 2015 году к 2014 году по вновь уточненным данным составило 12,3%.
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