Данилюк допускает подачу в Раду законопроектов о пенсионной и земельной реформам одним пакетом

Министр финансов Александр Данилюк допускает, что Кабинет Министров может подать в Верховную Раду законопроекты о пенсионной и земельной реформам одним пакетом.

Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки", передают Українські Новини.

"У нас одинаковые сроки по земельной и пенсионной реформам. Вы знаете, что эти реформы не делались годами, сейчас разрабатываются два законопроекта, работа над ними завершается и мы будем готовы представить их в парламент. Возможно, и единым пакетом. Это также правильный вариант. Две важные реформы, и парламент их должен поддержать", - заявил Данилюк.

По его словам, на сегодняшний день пенсионная реформа практически согласована с экспертами Международного валютного фонда, по земельной реформе несколько вопросов остаются открытыми.

Данилюк не уточнил, какие именно вопросы находятся в процессе согласования.

Как сообщали Українські Новини, обязательным условием продолжения финансирования Украины со стороны МВФ является проведение пенсионной и земельной реформ.

Согласно меморандума о сотрудничестве, для выделения Украине очередного транша кредита в размере 1,9 млрд долларов Рада должна была принять закон о пенсионной реформе до конца апреля.

Закон о земельной реформе, позволяющий продавать земли сельскохозяйственного назначения, должен быть принят до конца мая.