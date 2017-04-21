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Топливно-энергетический комплекс
Производство стали в Украине в марте выросло на 9,1%
17:59 21.04.2017 |
Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в марте 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. увеличилось на 9,1% и составило 967 тыс. т. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в сегодняшнем отчете по промышленному производству в Украине.
При этом к февралю 2017 г. производство стали выросло на 30%. За 3 месяца было произведено 2 млн 584 тыс. тонн стали, что на 5,9% меньше аналогичного показателя 2016 г.
Производство чугуна в марте в годовом исчислении уменьшилось на 23,3% и выросло на 9,3% в месячном исчислении, составив 1 млн 569 тыс. тонн. За 3 месяца - 4 млн 852 тыс. тонн (-17%).
Производство готового проката черных металлов в марте 2017 г. по сравнению с мартом 2016 г. сократилось на 8,4%, составив 1 млн 36 тыс. тонн (+5,5% по сравнению с февралем 2017). За 3 месяца было произведено 3 млн 129 тыс. тонн проката (-1,3%).
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