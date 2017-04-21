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Топливно-энергетический комплекс
Украинский авторынок растет 15-й месяц подряд
17:52 21.04.2017 |
Продажи новых легковых автомобилей в Украине растут 15-й месяц подряд. До этого, непрерывный рост продаж наблюдался с октября 2010 г. по март 2012 г. - 18 месяцев кряду.
По информации AUTO-Consulting, начиная с января 2016 года, когда продажи впервые показали положительную динамику +19%, в Украине было продано более 80 тыс. новых автомобилей. При этом максимальные показатели роста наблюдались в марте 2016 г. - +96%, а минимальный рост в 5% зафиксирован в июле 2016 г. За три месяца 2017 года рост продаж новых автомобилей составил 35%. Наибольший рост в этом году продемонстрировал январь - +54,5% по сравнению с январем прошлого года.
До января прошлого года на украинском авторынке наблюдался спад продаж на протяжение 22-х месяцев подряд - с марта 2014 г. по декабрь 2015 г., когда в некоторые месяцы продажи новых автомобилей проваливались на 80%.
Отметим, что AUTO-Consulting уже много лет отслеживает тенденции на автомобильном рынке Украины. Ранее наибольший период роста продаж на украинском авторынке наблюдался в такие периоды:
- 41 месяц подряд - с июля 2001 г. по ноябрь 2004 г. - это самый продолжительный рост на украинском авторынке.
- 36 месяцев подряд - с ноября 2005 г. по октябрь 2008 г.
- 18 месяцев подряд - с октября 2010 г. по март 2012 г.
Были и достаточно продолжительные периоды спада продаж на украинском авторынке:
- 17 месяцев подряд - с ноября 2008 г. по март 2010 г.
- 22 месяца подряд - с марта 2014 г. по декабрь 2015 г. (как уже говорилось выше) - это самый продолжительный спад на украинском авторынке.
Отметим, что позитивные сигналы подают и другие сегменты украинского авторынка. В частности рынок новых LCV (легких коммерческих автомобилей) показывают рост с начала года (+43%). Рынок новых автобусов растет 19-й месяц подряд - с сентября 2015 г. по уже март 2017 г. Рынок новых грузовых автомобилей п.м. свыше 3,5 т также растет с июня 2016 г., т.е. 10-й месяц подряд.
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