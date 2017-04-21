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Рентабельность сельскохозяйственного производствав Украине в 2016г составила 37,3% - Госстат
17:35 21.04.2017 |
Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства в Украине в 2016 году, по предварительным данным, составил 37,3% (в 2015 году - 45,6%).
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), уровень рентабельности производства продукции растениеводства в прошлом году составил 44,3% (в 2015-м - 50,6%), животноводства - 7,7% (22,1%).
В растениеводстве самым рентабельным было производство подсолнечника (61,9%), в животноводстве - молока (18,4%).
|Уровень рентабельности (убыточности) производства сельскохозяйственной продукции в 2016г, %
|Уровень рентабельности (убыточности) производства сельскохозяйственной продукции в 2015г,%
|Продукция растениеводства и животноводства
|37,3
|45,6
|Продукция растениеводства
|44,3
|50,6
|Зерновые и зернобобовые культуры
|37,7
|43,1
|Семена подсолнечника
|61,9
|80,5
|Соя
|51,8
|38,6
|Рапс
|45,0
|44,3
|Сахарная свекла (фабричная)
|24,2
|28,2
|Картофель
|–3,2
|24,2
|Овощи открытого грунта
|19,4
|47,5
|Другая продукция растениеводства
|27,2
|31,7
|Продукция животноводства
|7,7
|22,1
|Крупный рогатый скот на мясо
|–24,9
|–17,9
|Свиньи на мясо
|–4,6
|12,7
|Овцы и козы на мясо
|–35,3
|–29,3
|Птица на мьясо3
|4,9
|–6,1
|молоко
|18,4
|12,6
|яйца куриные
|0,6
|60,9
|шерсть
|–31,8
|–61,9
|Другая продукция животноводства
|70,2
|67,3
Источник: Госстат
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