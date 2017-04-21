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Топливно-энергетический комплекс
Большинство металлургических и коксохимических заводов возобновят производство уровня 2016 к концу 2017, - НБУ
17:25 21.04.2017 |
Национальный банк ожидает, что большинство металлургических и коксохимических заводов возобновят производство уровня 2016 года к концу 2017 года.
Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка, передают Українські Новини.
НБУ отмечает, что предприятия на подконтрольной территории, поставки сырья на которые осуществлялось с неподконтрольных территорий, постепенно переориентируются на другие источники поставок или за счет наращивания производства на предприятиях на подконтрольной территории, или импорта.
Как следствие, ожидается, что большинство металлургических и коксохимических заводов уже к концу 2017 года возобновят производство до уровня 2016 года.
Как ожидается, более низкие объемы производства станут причиной сокращения экспорта металлургической продукции.
Как сообщали Українські Новини, из-за блокады Донбасса и требований Международного валютного фонда НБУ пересмотрел свои макропрогнозы.
Национальный банк прогнозирует рост промышленного производства на 2% в 2017 году.
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