Национальный банк ожидает, что большинство металлургических и коксохимических заводов возобновят производство уровня 2016 года к концу 2017 года.

Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка, передают Українські Новини.

НБУ отмечает, что предприятия на подконтрольной территории, поставки сырья на которые осуществлялось с неподконтрольных территорий, постепенно переориентируются на другие источники поставок или за счет наращивания производства на предприятиях на подконтрольной территории, или импорта.

Как следствие, ожидается, что большинство металлургических и коксохимических заводов уже к концу 2017 года возобновят производство до уровня 2016 года.

Как ожидается, более низкие объемы производства станут причиной сокращения экспорта металлургической продукции.

Как сообщали Українські Новини, из-за блокады Донбасса и требований Международного валютного фонда НБУ пересмотрел свои макропрогнозы.

Национальный банк прогнозирует рост промышленного производства на 2% в 2017 году.