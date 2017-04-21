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Мировое потребление стали в 2017г возрастет на 1,3%, в 2018-м - на 0,9% - Worldsteel
15:45 21.04.2017 |
Мировое потребление стали в 2017 году может возрасти на 1,3% - до 1 млрд 535,2 млн тонн, в 2018-м - на 0,9%, до 1 млрд 548,5 млн тонн, прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel).
Такие данные содержаться в обнародованном в пятницу краткосрочном прогнозе организации.
При этом ассоциация напоминает, что в 2016 году потребление стали возросло на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,515 млрд тонн.
По словам главы экономического комитета Worldsteel Т.В. Нарендрана (T. V. Narendran), которые приводятся в пресс-релизе, в 2016 году восстановление спроса на сталь было сильнее, чем ожидалось, в основном из-за ситуации в Китае.
"Мы верим, что в 2017 и 2018гг увидим циклический подъем потребления стали вследствие продолжающегося восстановления экономик развитых стран и ускоряющейся инерцией роста в экономиках развивающихся стран. Мы ожидаем, что Россия и Бразилия будут идти без спадов. Однако, ожидается, что Китай, который дает 45% потребления стали, возвращается к более спокойному темпу прироста после его недавнего короткого стремительного подъема. Из-за этого в целом рост останется небольшим", - констатировал председатель экономического комитета Worldsteel.
По его словам, глобальная экономика растет, но и неуверенность возрастает. Есть риски глобального спада, но и признаки улучшение в большинстве регионов. Хотя ряд геополитических изменений вызывает определенную обеспокоенность, в частности - неопределенность политики США, английский Brexit, возрастающая популистская волна в проходящих в странах ЕС выборах, потенциальный отход от глобализации и свободной торговли под давлением роста национализма создают неуверенную инвестиционную атмосферу.
В тоже время Т. Нарендран выразил надежду, что ситуация на востоке Украины и Ближнем Востоке стабилизируется, и риски снизятся.
По данным ассоциации, в Китае в 2017 году ожидается сохранение потребления стали на уровне 2016 года - 681 млн тонн, но снизится в 2018-м - на 2%, до 667,4 млн тонн.
В других регионах ожидается рост потребления стали.
Потребление в СНГ в 2017 году возрастет на 3,2%, до 50,2 млн тон, в 2018-м - на 3,4%, до 51,9 млн тонн.
Потребление стали в ЕС в текущем году вырастет на 0,5%, до 158,2 млн тонн, в 2018-м - на 1,4%, до 160,4 млн тонн.
Как сообщалось, за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.
|Видимое потребление стали, млн тонн
|Рост, падение, %
|2016
|2017 (прогноз)
|2018 (прогноз)
|2016
|2017 (прогноз)
|2018 (прогноз)
|ЕС (28 стран)
|157,4
|158,2
|160,4
|2,3
|0,5
|1,4
|Остальная Европа
|40,7
|41,7
|43,2
|0,6
|2,6
|3,5
|СНГ
|48,7
|50,2
|51,9
|-4,1
|3,2
|3,4
|NAFTA
|132,2
|135,2
|138,5
|-1,5
|2,2
|2,4
|Центральная и Южная Америка
|39,4
|40,8
|42,7
|-13,6
|3,5
|4,7
|Африка
|37,9
|38,4
|40,0
|-2,1
|1,5
|4,1
|Ближний Восток
|53,1
|54,8
|56,8
|-1,3
|3,1
|3,7
|Азия и Океания
|1005,6
|1016,0
|1015,0
|2,3
|1,0
|-0,1
|Всего
|1515,0
|1535,2
|1548,5
|1,0
|1,3
|0,9
|Развитые страны
|398,7
|401,5
|406,2
|-0,1
|0,7
|1,2
|Развивающиеся страны
|1116,3
|1133,7
|1142,3
|1,3
|1,6
|0,8
|Китай
|681,0
|681,0
|667,4
|1,3
|0,0
|-2,0
|МЕНА
|72,6
|74,4
|77,2
|-0,5
|2,5
|3,8
|Развивающиеся страны, исключая Китай
|435,3
|452,7
|474,9
|1,4
|4,0
|4,9
|Всего потребление в мире, исключая Китай
|833,9
|854,2
|881,1
|0,7
|2,4
|3,1
|
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