Мировое потребление стали в 2017 году может возрасти на 1,3% - до 1 млрд 535,2 млн тонн, в 2018-м - на 0,9%, до 1 млрд 548,5 млн тонн, прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали (Worldsteel).

Такие данные содержаться в обнародованном в пятницу краткосрочном прогнозе организации.

При этом ассоциация напоминает, что в 2016 году потребление стали возросло на 1% по сравнению с 2015 годом - до 1,515 млрд тонн.

По словам главы экономического комитета Worldsteel Т.В. Нарендрана (T. V. Narendran), которые приводятся в пресс-релизе, в 2016 году восстановление спроса на сталь было сильнее, чем ожидалось, в основном из-за ситуации в Китае.

"Мы верим, что в 2017 и 2018гг увидим циклический подъем потребления стали вследствие продолжающегося восстановления экономик развитых стран и ускоряющейся инерцией роста в экономиках развивающихся стран. Мы ожидаем, что Россия и Бразилия будут идти без спадов. Однако, ожидается, что Китай, который дает 45% потребления стали, возвращается к более спокойному темпу прироста после его недавнего короткого стремительного подъема. Из-за этого в целом рост останется небольшим", - констатировал председатель экономического комитета Worldsteel.

По его словам, глобальная экономика растет, но и неуверенность возрастает. Есть риски глобального спада, но и признаки улучшение в большинстве регионов. Хотя ряд геополитических изменений вызывает определенную обеспокоенность, в частности - неопределенность политики США, английский Brexit, возрастающая популистская волна в проходящих в странах ЕС выборах, потенциальный отход от глобализации и свободной торговли под давлением роста национализма создают неуверенную инвестиционную атмосферу.

В тоже время Т. Нарендран выразил надежду, что ситуация на востоке Украины и Ближнем Востоке стабилизируется, и риски снизятся.

По данным ассоциации, в Китае в 2017 году ожидается сохранение потребления стали на уровне 2016 года - 681 млн тонн, но снизится в 2018-м - на 2%, до 667,4 млн тонн.

В других регионах ожидается рост потребления стали.

Потребление в СНГ в 2017 году возрастет на 3,2%, до 50,2 млн тон, в 2018-м - на 3,4%, до 51,9 млн тонн.

Потребление стали в ЕС в текущем году вырастет на 0,5%, до 158,2 млн тонн, в 2018-м - на 1,4%, до 160,4 млн тонн.

Как сообщалось, за 2016 год 66 стран произвели 1 млрд 603,989 млн тонн стали, что на 0,7% больше, чем за 2015 год.



