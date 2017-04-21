Украина может разместить первые за последние годы еврооблигации этой осенью, сообщил министр финансов Александр Данилюк журналистам в Вашингтоне.

Размещение может пройти в сентябре-октябре, объем выпуска облигаций не будет значительным, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра.

"Моя оценка, что у рынка уже есть аппетит на наши бумаги. Но, думаю, нам не надо торопиться", - цитирует А.Данилюка The Wall Street Journal.

Парламент Украины, согласно соглашению с Международным валютным фондом, должен принять законы о пенсионной реформе, которая предусматривает повышение пенсионного возраста, и о продаже сельхозземель.

Министр также прогнозирует получение следующего транша МВФ на $2 млрд уже в июне-июле и рост ВВП страны на 2,2% в этом году.

"Продемонстрировав прогресс в части программы с МВФ, имея на повестке дня эти две важнейшие реформы, у нас уже есть, что сказать инвесторам, инвесторы должны воспринять нашу инвестиционную историю. В то же время многие реформы, которые мы провели, пока не учтены в ценах, тем более те, которые еще мы сделаем", - сказал министр.

Объем выпуска евробондов может составить около $1 млрд.

Возврат Украины на рынок внешних заимствований в рамках постепенной замены коммерческими заимствованиями финансирования МВФ и других международных организаций предусмотрен программой фонда. Исполнительный совет МВФ одобрил выделение Украине предыдущего, 4-го транша кредита в начале апреля.

