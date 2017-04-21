Национальный банк прогнозирует рост денежных переводов на 2,8% в 2017 году из-за увеличения трудовых мигрантов в США и ЕС.

Об этом говорится в обновленном инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.

В 2017 году ожидается рост денежных переводов на 2,8% из-за увеличения количества трудовых мигрантов, прежде всего в страны ЕС и США.

"По нашим оценкам, запрет Россией осуществлять денежные переводы в Украину через международные платежные системы не будет иметь значительного влияния на их поступления.

Большая часть таких переводов будет переориентирована через банковскую систему, платежные системы третьих стран, а также неформальные каналы передачи наличных", - отметил НБУ.

Кроме того, в прогноз заложена репатриация дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, которая будет равномерно распределена во времени.

В то же время выплаты по процентным платежам несколько снизятся из-за сокращения доли частного сектора во внешнем долге, процентные ставки которого выше, чем по обязательствам государственного сектора.

Как сообщали Українські Новини, в марте Госдума РФ запретила денежные переводы в Украину через иностранные системы.

Национальный банк считает малоэффективным запрет России на перевод денег в Украину.