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Топливно-энергетический комплекс
НБУ прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций в 2017 на $1 млрд
11:04 21.04.2017 |
Национальный банк прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2017 году на уровне 1 млрд долларов.
Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, передают Українські Новини.
В 2017 году поступления ПИИ прогнозируются на уровне предыдущего года (1 млрд долларов) за вычетом операций по докапитализации банковского сектора в обмен на реорганизацию долга перед материнскими учреждениями.
Прогноз чистых поступлений капитала по финансовому счету в 2017 году остался почти неизменным по сравнению с предыдущим годом - 5 млрд долларов.
По мнению НБУ, основным источником притока капитала будет оставаться сокращение наличных вне банков (3 млрд долларов) на фоне стабильной ситуации на валютном рынке и повышения потребительских настроений населения.
Также Нацбанк не ожидает в 2017 году полноценного восстановления доступа частного сектора на внешние рынки капитала.
"Поэтому банки и реальный сектор будут продолжать погашать задолженность предыдущих лет.
В результате ролловер по долгосрочному долгу частного сектора составит 90%, а чистый отток долгового капитала оценен в 0,4 млрд долларов", - отмечают в Нацбанке.
Также ожидается получение двух кредитов: от ЕС общим размером 1,3 млрд долларов и 0,3 млрд долларов - от других доноров.
Как сообщали Українські Новини, Министерство экономического развития и торговли рассчитывает на чистый рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) с 3,8 млрд (в 2016 году) до 4,5 млрд долларов в 2017 году.
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