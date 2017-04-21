Всемирный банк подчеркивает важность пенсионной и земельной реформ в Украине.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

19 апреля в рамках ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка министр финансов Александр Данилюк встретился с президентом Всемирного банка Джимом Кимом.

В ходе встречи участники выразили уверенность, что в будущем Всемирный банк и в дальнейшем останется надежным партнером Украины на пути реформирования финансовой системы и экономики в целом.

Со своей стороны, Джим Ким подчеркнул важность проведения пенсионной и земельной реформы в Украине.

По его словам, успешная реализация именно этих ключевых реформ станет показателем настроенности Украины в дальнейшем внедрять серьезные и сложные изменения ради развития страны и ее экономики.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент Украина и Всемирный банк совместно работают над семью проектами.