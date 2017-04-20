Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-марте 2017 года увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с январем-мартом 2016 года – до 152,8 млн тонн.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 12% - до 82,4 млрд ткм.

Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт возросла на 4,2% - до 68,1 млн тонн грузов. В частности, перевозки лома черных металлов увеличились на 36,3%, зерна и продуктов перемола – на 40,1%, нефти и нефтепродуктов – на 43,7%, строительных материалов – на 55,8%.

Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 44,1%, кокса – на 26,5%, химических и минеральных удобрений – на 24,7%, черных металлов – на 12,8%, каменного угля – на 12,1%, железной и марганцевой руды – на 4,3%, цемента – на 1,1%.

В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 80,8%. По сравнению с январем–мартом 2016 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 2%.

В январе–марте 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти возросла на 10,0%, газа – на 11,4%. Транзит нефти вырос на 10,5%, газа – на 19,7%. Вместе с этим перекачка аммиака, которая состояла только из транзита, сократилась на 52,9%.

Перевозка грузов авиатранспортом в январе-марте 2017 года сократилась на 14,2% - до 0,02 млн тонн.



Грузовые перевозки в Украине в январе-марте 2017г характеризуются следующими данными:



Грузооборот Перевезено грузов млн ткм в % к январю-марту 2016г млн тонн в % к январю-марту 2016г. Транспорт 82375,2 111,9 152,8 108,4 железнодорожный 48009,8 110,6 82,7 105,9 Автомобильный 8664,8 110,0 37,0 113,4 водный 996,7 132,0 0,9 90,7 трубопроводный 24652,6 114,7 32,2 110,0 авиационный 51,3 90,0 0,02 85,8





Транспортные предприятия Украины (без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-марте 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 1,6% по сравнению с январем-мартом 2016 года - до 1,148 млрд чел.

Пассажирооборот перевозчиков за этот период увеличился на 9,4% - до 21,6 млрд пасс.-км.

Перевозка по железным дорогам страны (с учетом перевозок городской электричкой) сократилась на 2,5% - до 36,5 млн чел.

Услугами автомобильного транспорта в январе-марте 2017 года воспользовалось 506,3 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.

Авиационный транспорт перевез 1,9 млн пассажиров - на 48,8% больше, чем за январь-март 2016 года.

Перевозки пассажиров трамваями, по данным Госстата, сократились на 1,8% - до 166,3 млн, троллейбусами - выросли на 3,6%, до 262 млн, метрополитеном - на 5,8%, до 175,6 млн.



Пассажироперевозки в Украине в январе-марте2017г характеризуются следующими данными:



Пассажирооборот Перевезено пассажиров млн пас. км в % к январю-марту 2016г. млн в % к январю-марту 2016г. Транспорт 21612,8 109,4 1148,6 101,6 Железнодорожный 5591,9 102,6 36,5 97,5 Автомобильный 8273,5 101,6 506,3 100,6 Водный 2,4 70,7 0,002 56,4 Авиационный 3950,3 158,8 1,9 148,8 Трамвайный 959,4 99,0 166,3 98,2 Троллейбусный 1492,0 104,5 262,0 103,6 Метрополитен 1343,3 105,6 175,6 105,8

Данные: Госстат