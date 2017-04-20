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Транспортные предприятия Украины в январе-марте увеличили перевозку грузов на 8,4% - Госстат
19:07 20.04.2017 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-марте 2017 года увеличили перевозку грузов на 8,4% по сравнению с январем-мартом 2016 года – до 152,8 млн тонн.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 12% - до 82,4 млрд ткм.
Согласно статданным, транспортировка грузов по железной дороге во внутреннем сообщении и на экспорт возросла на 4,2% - до 68,1 млн тонн грузов. В частности, перевозки лома черных металлов увеличились на 36,3%, зерна и продуктов перемола – на 40,1%, нефти и нефтепродуктов – на 43,7%, строительных материалов – на 55,8%.
Вместе с этим перевозки лесных грузов снизились на 44,1%, кокса – на 26,5%, химических и минеральных удобрений – на 24,7%, черных металлов – на 12,8%, каменного угля – на 12,1%, железной и марганцевой руды – на 4,3%, цемента – на 1,1%.
В общих объемах перевозок грузов водным транспортом зарубежные составляли 80,8%. По сравнению с январем–мартом 2016 года объемы зарубежных перевозок грузов уменьшились на 2%.
В январе–марте 2017 года увеличились объемы перекачки грузов трубопроводным транспортом. Так, перекачка нефти возросла на 10,0%, газа – на 11,4%. Транзит нефти вырос на 10,5%, газа – на 19,7%. Вместе с этим перекачка аммиака, которая состояла только из транзита, сократилась на 52,9%.
Перевозка грузов авиатранспортом в январе-марте 2017 года сократилась на 14,2% - до 0,02 млн тонн.
Грузовые перевозки в Украине в январе-марте 2017г характеризуются следующими данными:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-марту 2016г
|млн тонн
|в % к январю-марту 2016г.
|Транспорт
|82375,2
|111,9
|152,8
|108,4
|железнодорожный
|48009,8
|110,6
|82,7
|105,9
|Автомобильный
|8664,8
|110,0
|37,0
|113,4
|водный
|996,7
|132,0
|0,9
|90,7
|трубопроводный
|24652,6
|114,7
|32,2
|110,0
|авиационный
|51,3
|90,0
|0,02
|85,8
Транспортные предприятия Украины (без учета Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения АТО) в январе-марте 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 1,6% по сравнению с январем-мартом 2016 года - до 1,148 млрд чел.
Пассажирооборот перевозчиков за этот период увеличился на 9,4% - до 21,6 млрд пасс.-км.
Перевозка по железным дорогам страны (с учетом перевозок городской электричкой) сократилась на 2,5% - до 36,5 млн чел.
Услугами автомобильного транспорта в январе-марте 2017 года воспользовалось 506,3 млн пассажиров, что на 0,6% больше, чем в январе-марте 2016 года.
Авиационный транспорт перевез 1,9 млн пассажиров - на 48,8% больше, чем за январь-март 2016 года.
Перевозки пассажиров трамваями, по данным Госстата, сократились на 1,8% - до 166,3 млн, троллейбусами - выросли на 3,6%, до 262 млн, метрополитеном - на 5,8%, до 175,6 млн.
Пассажироперевозки в Украине в январе-марте2017г характеризуются следующими данными:
|Пассажирооборот
|Перевезено пассажиров
|млн пас. км
|в % к январю-марту 2016г.
|млн
|в % к январю-марту 2016г.
|Транспорт
|21612,8
|109,4
|1148,6
|101,6
|Железнодорожный
|5591,9
|102,6
|36,5
|97,5
|Автомобильный
|8273,5
|101,6
|506,3
|100,6
|Водный
|2,4
|70,7
|0,002
|56,4
|Авиационный
|3950,3
|158,8
|1,9
|148,8
|Трамвайный
|959,4
|99,0
|166,3
|98,2
|Троллейбусный
|1492,0
|104,5
|262,0
|103,6
|Метрополитен
|1343,3
|105,6
|175,6
|105,8
Данные: Госстат
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