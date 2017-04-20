Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АРК и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-марте 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

В то же время по сравнению с минувшим месяцем этот показатель увеличился на 15,6%, а по сравнению с мартом-2016 - на 8,7%.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-феврале 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями, зафиксирован в Кировоградской (на 7,6%), Киевской (на 7%), Черниговской и Винницкой (на 6,2%), Сумской (на 5,9%), областях и в Киеве (на 5,8%).

