В январе-марте 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 14,6% до 2 065,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 361,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 704,2 млн гривен (976,1 млн гривен и 826,1 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,8% и составил 1 265,9 гривну.

В январе-марте субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 394,8 тыс. домохозяйств, что на 12,2 тыс., или на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В городских населенных пунктах субсидии получили 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 429,6 тыс.

Всего в январе-марте за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 1 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 65% обращений).

Количество домохозяйств, получивших субсидии в марте 2017 года, составило 43,6% от общего количества домохозяйств Украины.

Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (63,9% и 62,6% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (16,3% и 26,7% соответственно).

Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,4% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.

Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 16,3% до 1 636,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).

Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.