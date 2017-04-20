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В январе-марте объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг увеличился на 14,6% до 2,1 млрд гривен
16:43 20.04.2017 |
В январе-марте 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 14,6% до 2 065,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 1 361,5 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 704,2 млн гривен (976,1 млн гривен и 826,1 млн гривен соответственно за аналогичный период 2016 года).
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,8% и составил 1 265,9 гривну.
В январе-марте субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 1 394,8 тыс. домохозяйств, что на 12,2 тыс., или на 0,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В городских населенных пунктах субсидии получили 965,2 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 429,6 тыс.
Всего в январе-марте за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 1 187 тыс. домохозяйств, что на 1,5% меньше по сравнению с январем-мартом 2016 года (из них на городские населенные пункты приходится 65% обращений).
Количество домохозяйств, получивших субсидии в марте 2017 года, составило 43,6% от общего количества домохозяйств Украины.
Среди регионов наибольший удельный вес таких домохозяйств был в Сумской и Тернопольской областях (63,9% и 62,6% соответственно), а наименьший - в Одесской области и Киеве (16,3% и 26,7% соответственно).
Среди домохозяйств, получающих субсидии, 35,4% состояли из одного человека, около трети - из двух, остальные - из трех и более человек.
Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2017 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился на 16,3% до 1 636,1 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
В 2016 году объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг увеличился в 2,4 раза (143,2%) до 5 704,7 млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2 345,9 млн гривен).
Кабинет Министров отменил предоставление ранее назначенных субсидий при увеличении количества лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
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