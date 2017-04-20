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Топливно-энергетический комплекс
ГФС собрала 38,8 млрд гривен ЕСВ в 1-м квартале
12:32 20.04.2017 |
Государственная фискальная служба собрала 38,8 млрд гривен единого соцвзноса в январе-марте.
Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.
В течение января-марта текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 38,8 млрд гривен, что на 21,5%, или почти на 7 млрд гривен больше запланированного объема.
ГФС объясняет, что объем отчислений единого соцвзноса вырос благодаря увеличению размера минимальной зарплаты.
В частности, в марте текущего года уплачено 14 млрд гривен ЕСВ, дополнительно поступило почти 2 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, ЕСВ средствами программного обеспечения автоматически распределяется ГФС по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета в Государственной казначейской службе на имя фондов соцстраха и пенсионного страхования.
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