Государственная фискальная служба собрала 38,8 млрд гривен единого соцвзноса в январе-марте.

Об этом говорится в сообщении ГФС, передают Українські Новини.

В течение января-марта текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 38,8 млрд гривен, что на 21,5%, или почти на 7 млрд гривен больше запланированного объема.

ГФС объясняет, что объем отчислений единого соцвзноса вырос благодаря увеличению размера минимальной зарплаты.

В частности, в марте текущего года уплачено 14 млрд гривен ЕСВ, дополнительно поступило почти 2 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, ЕСВ средствами программного обеспечения автоматически распределяется ГФС по видам общеобязательного государственного социального страхования в соответствии с определенными пропорциями и перечисляется по назначению - на счета в Государственной казначейской службе на имя фондов соцстраха и пенсионного страхования.