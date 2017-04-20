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Топливно-энергетический комплекс
Рева прогнозирует введение монетизации субсидий не ранее, чем через 3-4 года
09:47 20.04.2017 |
Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.
Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду, передает УНИАН.
"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения - Ред.) может быть через 3-4 года", - сказал министр.
По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.
Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.
Как сообщалось, 18 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый - на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй - на уровне потребителей этих услуг.
В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.
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