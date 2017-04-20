Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рева прогнозирует введение монетизации субсидий не ранее, чем через 3-4 года

09:47 20.04.2017 |

Экономика

 

Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду, передает УНИАН.

"В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения - Ред.) может быть через 3-4 года", - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий.

Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

Как сообщалось, 18 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый - на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй - на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.
По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

19:37 Ев­ро тор­гу­ет­ся на ме­сяч­ном мак­си­му­ме 20 ап­ре­ля на дан­ных опро­сов по вы­бо­рам пре­зи­ден­та Фран­ции

19:27 Це­на зо­ло­та ста­биль­на 20 ап­ре­ля в пред­две­рии вы­бо­ров пре­зи­ден­та Фран­ции

17:12 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 20.04.2017

16:56 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 20.04.17

16:49 За­дол­жен­ность не­пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков по ре­фи­нан­си­ро­ва­нию пе­ред НБУ в мар­те со­кра­ти­лась на 0,04% до 51,9 млрд гри­вен

14:49 По­ступ­ле­ния ФГВФЛ от ре­а­ли­за­ции прав тре­бо­ва­ния по кре­ди­там в 2016г со­ста­ви­ли бо­лее по­ло­ви­ны всех по­ступ­ле­ний от про­да­жи ак­ти­вов бан­ков

14:03 Боль­шин­ство бирж АТР 20 ап­ре­ля за­кры­лись ро­стом на по­зи­тив­ной ста­ти­сти­ке

13:07 НБУ умень­шил объ­ем ОВГЗ в сво­ем порт­фе­ле на 2 млрд до 377,9 млрд гри­вен 20 ап­ре­ля

12:57 MasterCard до­ба­вит ска­нер от­пе­чат­ка паль­цев на пла­теж­ные кар­ты

12:42 Гос­ми­гра­ци­он­ная служ­ба со­ста­ви­ла спи­сок бан­ков, ко­то­рые от­ка­зы­ва­ют­ся об­слу­жи­вать по ID-кар­там

11:48 "Укрпочта" в мае пред­ло­жит Вер­хов­ной Ра­де раз­ре­шить ей ве­де­ние фин­де­я­тель­но­сти - гла­ва ком­па­нии

11:05 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 19.04.2017

10:59 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 19 ап­ре­ля

10:56 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20 ап­ре­ля

10:49 Опе­ра­ции НБУ по ре­гу­ли­ро­ва­нию лик­вид­но­сти бан­ков 19.04.2017

• дальше…

19:27 Це­на зо­ло­та ста­биль­на 20 ап­ре­ля в пред­две­рии вы­бо­ров пре­зи­ден­та Фран­ции

19:19 Це­ны на нефть ко­леб­лют­ся меж­ду ро­стом и сни­же­ни­ем 20 апер­ля, Brent тор­гу­ет­ся око­ло $53 за бар­рель

19:07 Транс­порт­ные пред­при­я­тия Укра­и­ны в ян­ва­ре-мар­те уве­ли­чи­ли пе­ре­воз­ку гру­зов на 8,4% - Гос­стат

17:34 Обо­рот роз­нич­ной тор­гов­ли Укра­и­ны в ян­ва­ре-мар­те вы­рос на 3,1% - Гос­стат

16:43 В ян­ва­ре-мар­те объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг уве­ли­чил­ся на 14,6% до 2,1 млрд гри­вен

14:49 По­ступ­ле­ния ФГВФЛ от ре­а­ли­за­ции прав тре­бо­ва­ния по кре­ди­там в 2016г со­ста­ви­ли бо­лее по­ло­ви­ны всех по­ступ­ле­ний от про­да­жи ак­ти­вов бан­ков

14:43 Пен­си­он­ная ре­фор­ма раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся Мин­соц­по­ли­ти­ки и ни­кто в Ка­б­мине ее не ви­дел - Ро­зен­ко

14:16 У Укра­и­ны есть аль­тер­на­ти­ва рос­сий­ско­му уг­лю – экс­перт

14:08 Укра­и­на не по­лу­чит транш МВФ без пен­си­он­ной ре­фор­мы - Да­ни­люк

14:00 UPG, AMIC и Mango по­вы­си­ли це­ны на АЗС 20 ап­ре­ля

• дальше…

18:24 Ин­ве­сто­ры за­бы­ли про про­бле­мы бан­ков Ки­тая?

18:15 Ду­бай мо­жет про­дать об­ли­га­ции на $1 млрд в этом го­ду

18:03 Эко­но­ми­сты пред­ска­за­ли ев­ро­зоне устой­чи­вый рост

17:31 Мож­но ли во­об­ще по­бе­дить КНДР?

15:01 Мол­дав­ско­го биз­нес­ме­на Пла­то­на при­го­во­ри­ли к 18 го­дам тюрь­мы за от­мы­ва­ние бо­лее $20 млрд из Рос­сии

09:55 Bellingcat: Рос­сия на Дон­бас­се ис­поль­зо­ва­ла свои са­мые мощ­ные тан­ки

09:03 "Дочка" ве­не­су­эль­ской гос­ком­па­нии да­ла пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров на ина­у­гу­ра­цию Трам­па

07:49 Рекс Тил­лер­сон об­ви­нил Иран в "вы­зы­ва­ю­щих тре­во­гу провокациях"

07:41 Ка­ды­ров и Се­чин до­го­во­ри­лись об уре­гу­ли­ро­ва­нии не­до­по­ни­ма­ний

07:33 Ве­не­су­э­ла сно­ва про­дли­ла хож­де­ние изы­ма­е­мой из обо­ро­та ку­пю­ры

19.04 Де­сят­ки ты­сяч ве­не­су­эль­цев вы­шли на "мать всех протестов"

19.04 ExxonMobil про­сит раз­ре­ше­ния про­дол­жить бу­ре­ние в Рос­сии, не­смот­ря на санк­ции - WSJ

19.04 МВФ ука­зал на рис­ки, вы­зы­ва­е­мые из­быт­ком бан­ков в Ев­ро­пе

19.04 МВФ кон­ста­ти­ро­вал укреп­ле­ние финан­со­вой ста­биль­но­сти и со­кра­ще­ние рис­ков

19.04 Пар­ла­мент Бри­та­нии под­дер­жал про­ве­де­ние до­сроч­ных вы­бо­ров 8 июня

• дальше…

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

• дальше…

20:33 Мар­ты­нен­ко по­до­зре­ва­ет­ся в со­вер­ше­нии в со­ста­ве груп­пы лиц рас­тра­ты средств ГП "ВостГОК" в раз­ме­ре $17,28 млн – Хо­лод­ниц­кий

16:24 Кро­ко­дил Чер­чил­ля. По­че­му Лон­дон ком­пен­си­ру­ет по­лу­по­бе­ду Укра­и­ны в Га­а­ге

15:58 Мо­ра­то­рий и геи. Ти­мо­шен­ко опре­де­ли­лась с "шатуном" на вес­ну-ле­то 2017 г.

09:55 Bellingcat: Рос­сия на Дон­бас­се ис­поль­зо­ва­ла свои са­мые мощ­ные тан­ки

08:51 Год пер­вый: не впо­пы­хах, или Ка­ко­ва ре­фор­ма­тор­ская ско­рость пра­ви­тель­ства Грой­сма­на

19.04 В МИД по­яс­ни­ли, что зна­чит ре­ше­ние су­да ООН в де­ле Укра­и­на-РФ

19.04 Меж­ду­на­род­ный суд ООН при­знал не­до­ста­точ­ны­ми до­ка­за­тель­ства Укра­и­ны о финан­си­ро­ва­нии Рос­си­ей тер­ро­риз­ма

19.04 Осво­бо­ди­ли ли ВСУ под­кон­троль­ные тер­ро­ри­стам се­ла

19.04 Дер­жи­тесь там: Как вы­жи­ва­ют при­сво­ен­ные "Л-ДНР" укра­ин­ские пред­при­я­тия

18.04 Лу­цен­ко: "ян­тар­ной мафии" на­не­сен удар, ее лик­ви­да­ция про­дол­жа­ет­ся

18.04 Пас­халь­ная под­го­тов­ка. "Гибриды" вы­би­ли по­чти всю "авиацию" ОБСЕ на Дон­бас­се

14.04 Пе­ре­ми­рия нет. По­че­му на Дон­бас­се сно­ва ак­тив­но во­ю­ют

14.04 По­тре­не­ро­вать­ся на Аса­де. За­пад­ная Фе­ми­да ищет ги­брид­ную упра­ву на Пу­ти­на

13.04 За­чем Ти­мо­шен­ко и ком­па­ния го­нят укра­ин­цев на но­вый "шатун"

13.04 Ра­да уво­ли­ла пред­се­да­те­ля ФГИ Би­ло­уса

• дальше…

18:52 Ком­па­ния BMW удли­ни­ла "пятерку" на 13 сан­ти­мет­ров

15:36 Соц­се­ти вас по­беж­да­ют? Учи­тесь вы­жи­вать в эпо­ху циф­ро­вой тре­во­ги

14:40 Де­бю­ти­ро­вал ку­пе­об­раз­ный крос­со­вер VW с ав­то­пи­ло­том

12:57 MasterCard до­ба­вит ска­нер от­пе­чат­ка паль­цев на пла­теж­ные кар­ты

12:13 Citroen вы­пу­стил "крос­со­вер для людей"

07:59 Физи­ки впер­вые по­лу­чи­ли ма­те­рию с "от­ри­ца­тель­ной массой"

19.04 Qoros и Koenigsegg рас­кры­ли сов­мест­ный асим­мет­рич­ный элек­тро­су­пер­кар

19.04 Skoda по­ка­за­ла элек­три­че­ский ку­пе-крос­со­вер

19.04 Рас­крыт пред­вест­ник элек­три­че­ско­го ку­пе-крос­со­ве­ра Audi

19.04 Тюрь­ма кар­точ­но­му мо­шен­ни­ку не по­ме­ха

19.04 Цу­кер­берг пред­ста­вил соц­сеть в вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти — Facebook Spaces

18.04 Mercedes-Benz до­ба­вил S-Клас­су ав­то­пи­лот и но­вые мо­то­ры

18.04 "Боль­шой бит­койн коллайдер" не­сет угро­зу без­опас­но­сти

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

18.04 Volkswagen вы­ку­пил и от­ре­мон­ти­ро­вал в США по­ло­ви­ну де­фект­ных ди­зель­ных ав­то

• дальше…

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

04.04 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно