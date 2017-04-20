Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что в январе-феврале 2017 года экспорт Украины в денежном исчислении составил 6,3 млрд долларов, что на 32,7%, или на 1,55 млрд долларов больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Экспорт Украины за январь-февраль этого года вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и за 2 месяца составляет 6,3 млрд долларов", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 20 марта НБУ ухудшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса в 2017 году с $3,5 млрд до $4,3 млрд из-за блокады Донбасса.