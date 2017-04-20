Импорт угля из Соединенных Штатов Америки должен полностью покрыть потребность Украины в антраците. Об этом сегодня, 19 апреля, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

"Они нам сейчас предоставили информацию о том, что готовы 300-350 тысяч тонн в месяц выдавать, это по году 3,5 - 4 миллионов тонн. Если мы договоримся, то нам не нужен будет другой уголь", - заявил Насалик.

Согласно информации министра энергетики, такой договоренности планируется достичь до конца текущего месяца.

Согласно информации министра энергетики, такой договоренности планируется достичь до конца текущего месяца.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что Украине необходимо импортировать дефицитный антрацит в Соединенных Штатах Америки либо Австралии. Он добавил также, что Украина в данный момент наращивает мощность гидро- и атомной энергетики и для нее важно диверсифицировать.