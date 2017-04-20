Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решениям судов за совершение коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято во время заседания правительства.

Документ зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман среди тех, которые принимались без обсуждения.

Напомним, государственным бюджетом на 2017 год предусмотрено около 11,6 млрд грн поступлений от конфискации по коррупционным правонарушениям. Их должны передать на финансирование сферы обороны и безопасности.