Правительственный законопроект о пенсионной реформе готов, однако предварительно будет согласован с Международным валютным фондом (МВФ) перед внесением в Верховную Раду, сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Мы когда договариваемся с МВФ по позициям (пенсионной реформы - ИФ), то мы дадим им потом для экспертизы сам законопроект, они должны проверить насколько нормы, которые есть в законопроекте, отвечают тому, о чем мы договорились", - сказал министр журналистам после заседания Кабинета министров Украины в среду, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что основные положения реформы согласованы с МВФ, однако еще необходимо согласовать технические моменты.

"Законопроект готов", - заверил министр.

По словам А.Ревы, весь период пребывания миссии Фонда в Украине до конца прошлой недели шли активные переговоры по вопросу пенсионной реформы и была достигнута договоренность завершить согласование в режиме видеоконференции.

Как сообщалось, ранее А.Рева заявлял о намерении Кабмина представить проект пенсионной реформы в Раде до 16 мая.

