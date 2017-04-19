Финансовые новости
- |
- 19.04.17
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В марте официальный уровень безработицы понизился на 0,2 п.п. до 1,5%
12:40 19.04.2017 |
В марте 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,2 процентный пункт до 1,5%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 406,8 тыс. безработных.
На 1 марта 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 439,4 тыс. безработных.
Количество безработных, получивших государственную помощь в марте, составило 332,8 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 2 028 гривен.
Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,7%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Освободили ли ВСУ подконтрольные террористам села
|Почему геополитика не взвинтила цены на золото?
|Держитесь там: Как выживают присвоенные "Л-ДНР" украинские предприятия
|Первичная недвижимость Киева: изменения после "спячки"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Законопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду - Рева
|В период с 18 по 19 апреля стоимость автогаза выросла ряде крупных сетей
|В марте официальный уровень безработицы понизился на 0,2 п.п. до 1,5%
|Безвиз для Украины: миграционные страхи и процедурная неизвестность
|Доступ Администрации к реестру возмещения НДС не предусматривает права корректировки, - ГФС
|Золото дешевеет 19 апреля на укреплении доллара к мировым валютам
Это интересно
|Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%
|Tesla ощутимо снизила цену автомобиля Model S 75 и добавила ему опций
|Китайцы построят седан на агрегатах новых Volvo
|Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер
|OLED-монитор Dell Ultrasharp UP3017Q поступил в продажу по цене $3500
|Все больше международных фирм используют английский как единственный язык общения
|Doogee, копируя смартфон Xiaomi Mi Mix, не стеснялась позаимствовать не только дизайн, но и название