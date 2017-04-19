В марте 2017 года официальный уровень безработицы понизился на 0,2 процентный пункт до 1,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

По данным Госстата, по состоянию на 1 апреля 2017 года в Государственной службе занятости были зарегистрированы 406,8 тыс. безработных.

На 1 марта 2017 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 439,4 тыс. безработных.

Количество безработных, получивших государственную помощь в марте, составило 332,8 тыс. человек, средний размер пособия на одного безработного в этом месяце составил 2 028 гривен.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2017 года официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт до 1,7%.